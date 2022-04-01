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Палкин: мы восстановим страну и вернемся к соревнованиям, сейчас главное победить в войне

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 11:11
Палкин: мы восстановим страну и вернемся к соревнованиям, сейчас главное победить в войне Фото: Сергей Палкин (пресс-служба ФК "Шахтер")
Автор: Артем Горовенко

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) заявил, что клуб будет принимать активное участие в восстановление станы, после победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Палкина в эфире "Украина24".

"Наш президент Ринат Ахметов заявлял, что готов вложить все силы и средства в восстановление Украины. Футбольный клуб также станет частью этого процесса, и я уверен, что мы сможем достаточно быстро все восстановить", - отметил Палкин.

Комментируя текущую деятельность клуба, он отметил, что основные усилия сосредоточены на помощи украинской армии и украинцам пострадавшим от войны.

"Мы начинаем проводить благотворительные матчи. Все средства будем направлять армии и украинцам. Говорить, о каких-то соревнованиях нет смысла. Сейчас главная задача победить россию в войне", - резюмировал Палкин.

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