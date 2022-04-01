Палкін: ми відновимо країну і повернемося до змагань, зараз головне перемогти у війні

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) заявив, що клуб братиме активну участь у відновлення стану, після перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Палкіна в ефірі "Україна24".

"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили і засоби у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко все відновити", - зазначив Палкін.

Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі українській армії та українцям постраждалим від війни.

"Ми починаємо проводити благодійні матчі. Всі кошти будемо направляти армії і українцям. Говорити, про якісь змагання немає сенсу. Зараз головне завдання перемогти Росію у війні", - резюмував Палкін.