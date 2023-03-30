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Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

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Україна, Четвер 30 березня 2023 12:58
Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 30 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,12 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне пальне - 47,34 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 21, 76 гривень за літр (-0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Нагадаємо, за даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2 гривні до 38,2 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.

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Ціни на бензин
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