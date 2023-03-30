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Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

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Украина, Четверг 30 марта 2023 12:58
Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 30 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,12 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 47,34 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 21,76 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Напомним, по данным Госстата, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% до 51,7 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.

Снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2 гривны до 38,2 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.

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Цены на бензин
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