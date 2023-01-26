Паливо дешевшає на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,91 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 52,76 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 27, 05 гривень за літр (-0,06 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.