Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 19 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,16 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,77 гривні за літр (-0,10 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (0,00 грн.). Роздрібні ціни в Україні: