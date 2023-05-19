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Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 15:45
Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 19 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,16 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,77 гривні за літр (-0,10 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (0,00 грн.).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Нагадаємо, Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у квітні 2023 року. Найбільше подешевшало дизельне пальне.

За прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня, проте надалі ціни стабілізуються.

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Ціни на бензин
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