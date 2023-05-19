Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 19 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,16 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,77 гривні за літр (-0,10 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (0,00 грн.).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у квітні 2023 року. Найбільше подешевшало дизельне пальне.
За прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня, проте надалі ціни стабілізуються.