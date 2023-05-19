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Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

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Украина, Пятница 19 мая 2023 15:45
Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,16 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо 43,77 гривен за литр (-0,10 гривен), на автогаз 21,85 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Напомним, Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в апреле 2023 года. Больше всего подешевело дизельное топливо.

По прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

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Цены на бензин
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