Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,16 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо 43,77 гривен за литр (-0,10 гривен), на автогаз 21,85 гривен за литр (0,00 гривен). Розничные цены в Украине: