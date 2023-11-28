"Паливо на АЗС за військовими квитками". SPRAVDI розвіяло черговий фейк

"Брехня: у деяких регіонах України продаватимуть пальне на АЗС за військовим квитком і прикріплять до заправних комплексів по одному працівнику ТЦК. Такий крок має підвищити рівень мобілізації в країні. Відповідне рішення ухвалили на ставці Головнокомандувача 24 листопада", - повідомили в центрі.

В SPRAVDI наголосили, що у цій "інформації" відсутні будь-які дані, де саме це планується запровадити, немає посилань на офіційну пропозицію від, як стверджується, якихось "представників ТЦК на міській сесії".

"Окрім того, на верифікованих сторінках регіональних ОДА/ОВА такої новини не виявлено", - додали в центрі.

Крім того, цієї інформації немає й у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського від 24 листопада, де він детально повідомляв про рішення, які ухвалені на засіданні Ставки.

"Ворог не припиняє грати на темі мобілізації в Україні, збурювати українців, тримати їх в інформаційному стресі та вкидати розкол між чинною владою і військом. Закликаємо ігнорувати цей та подібний контент і довіряти лише офіційним джерелам інформації!", - наголосили в центрі.

Фейки проти України

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Також в Україні "гуляє" інформація про нібито "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ. Насправді це не більше ніж фейк та російський наратив.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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