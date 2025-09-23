Паливна криза на території Росії загострюється після ударів українських дронів, - Reuters

Дефіцит палива в Росії на тлі атак українських дронів

Росія стикається з нестачею окремих марок палива. Згідно з джерелами серед трейдерів і роздрібних продавців, атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та експортні термінали скорочують переробку нафти, а високі кредитні ставки не дають змоги приватним заправкам створювати запаси.

Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, щоб знизити експортні доходи Москви, викликати невдоволення всередині країни і підштовхнути Кремль до переговорів про мир.

Скорочення переробки нафти і ризики для бензину

Атаки знизили переробку нафти в Росії майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів. Незважаючи на великий надлишок дизеля, виробництво бензину відповідає внутрішньому попиту, тому скорочення переробки може призвести до дефіциту.

На заправках немає великих черг, але окремі марки бензину, такі як популярні Ai 92 і Ai 95, часто відсутні.

Проблеми регіонів і причини перебоїв

Дефіцит бензину вперше виник на Далекому Сході та в Криму в серпні. Пізніше аналогічні проблеми спостерігалися у Волго-Вятському регіоні, на півдні і в центральній частині Росії. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив у Telegram, що тимчасові перебої пов'язані з ланцюжками постачань і їх мають усунути найближчими днями.

Проблеми особливо гостро відчуваються на приватних АЗС, які не входять до вертикально інтегрованих нафтових компаній і зазнають труднощів із закупівлею бензину через скорочення перероблення і високі процентні ставки (17%). АЗС, що належать великим нафтовим компаніям, працюють у звичайному режимі.

Вплив на економіку Росії

Частка незалежних заправок у Росії становить близько 40% за обсягом продажів. Співробітник АЗС у західному Бєлгороді зазначив, що заправка була тимчасово закрита через відсутність бензину, а аналогічна ситуація спостерігалася в сусідньому селі.

Російська економіка поки що витримує санкції, але сповільнюється. Зростає кількість банкрутств і закриттів підприємств, зокрема у вугільній галузі, а експорт продовжує знижуватися.