Палица: без сильной армии нет будущего

Фото: Игорь Палица с военнослужащими (facebook.com)

Народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица во время рабочего визита в Донецкую область обсудил с военнослужащими главные проблемы в зоне проведения ООС и о потребности подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что визит состоялся вместе с руководителем комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областной ячейки партии "За майбутнє" Дмитрием Лубинцем.

Во встрече также приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов.

"Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, тяжелое время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем более защищенными будут военные - от простого солдата до генерала - тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов. Чтобы наша армия стала самой сильной", - заявил Палица.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады объединения "За майбутнє" объявили о создании новой одноименной партии. Учредительный съезд состоялся в среду, 20 мая 2020 года.

Отмечается, что в партию вошли как депутаты из разных политических сил, так и беспартийные.