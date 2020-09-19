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Палиця: без сильної армії немає майбутнього

Донецька область, Субота 19 вересня 2020 13:49
Палиця: без сильної армії немає майбутнього
Фото: Ігор Палиця з військовослужбовцями (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час робочого візиту у Донецьку область обговорив із військовослужбовцями головні проблеми у зоні проведення ООС та про потреби підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що візит відбувся разом із керівником комітету Верховної ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, головою обласного осередку партії "За майбутнє" Дмитром Лубінцем.

У зустрічі також взяли участь полковник Євгеній Коваленко, генерал-майор Володимир Кидонь, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, підполковник Євген Рижов.

"Я ще раз переконався, що без сильної армії немає ніякого майбутнього. Той, хто розповідає, що на армію не треба давати грошей, точно не той, хто любить Україну. Армія захищатиме нас у мирний час, важкий час, не дай Бог, і у воєнний час. І чим сильнішою буде армія, чим захищенішими будуть військові - від простого солдата до генерала - тим спокійніше спатимуть наші родини. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти у вирішенні питань. Щоб наша армія стала найсильнішою", - заявив Палиця.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії. Установчий з'їзд відбувся у середу, 20 травня 2020 року.

Відзначається, що в партію увійшли депутати як з різних політичних сил, так і безпартійні.

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Новини України Політика Збройні сили УкраїниДонбасИгорь ПалицаООСЗа майбутнє
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