Палица: главная задача выборов - вернуть власть на местах

Главная задача выборов, запланированных на 25 октября, вернуть власть на местах.

Об этом заявил лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица во время открытого форума политсилы в Тернопольской области.

"Наша задача - победить, взять власть в областной раде, в местных советах и принимать решение самим. Никто не имеет права вмешиваться в решения, которые принимают советы. Советы избраны народом, а люди, которых назначает Киев не имеют право решать, как двигаться регионам", - заявил Палица.

Отмечается, что участники мероприятия также обсудили план развития региона, привлечения инвестиций в медицину и модернизацию промышленности.

По его словам, "За будущее" будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольской области.

Напомним, депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии 20 мая.

Ранее Игорь Палица предложил комплекс действий для решения проблем бизнеса. В частности, нардеп предлагает снизить налоги на зарплату, отменить НДС и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.