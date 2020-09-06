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Палиця: головне завдання виборів - повернути владу на місцях

Тернопільська область, Неділя 06 вересня 2020 11:48
Палиця: головне завдання виборів - повернути владу на місцях
Фото: Ігор Палиця (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

"За майбутнє" буде брати участь у виборах у всіх 55 об’єднаних територіальних громадах Тернопільської області

Головне завдання виборів, запланованих на 25 жовтня, повернути владу на місцях.

Про це заявив лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час відкритого форуму політсили у Тернопільській області.

"Наше завдання - перемогти, взяти владу в обласній раді, в місцевих радах і приймати рішення самим. Ніхто немає права вмішуватися в рішення, які приймають ради. Ради обрані народом, а люди, яких призначає Київ не мають право вирішувати, як рухатися регіонам", - заявив Палиця.

Зазначається, що учасники заходу також обговорили план розвитку регіону, залучення інвестицій в медицину та модернізацію промисловості.

За його словами, "За майбутнє" буде брати участь у виборах у всіх п’ятдесяти п’яти об’єднаних територіальних громадах Тернопільської області.

Нагадаємо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії 20 травня 2020 року.

Раніше Ігор Палиця запропонував комплекс дій для вирішення проблем бізнесу. Зокрема, нардеп пропонує знизити податки на зарплату, скасувати ПДВ і замінити податок на прибуток податком на виведений капітал.

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