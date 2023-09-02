Палити суху траву заборонено, бажаючих чекають штрафи: скільки доведеться заплатити

Рятувальники наголошують, що палити суху траву вдома чи на відкритих ділянках дуже небезпечно. Тим паче під час спеки.

Згідно зі статтею 77 Земельного кодексу України паліям сухої трави загрожують штрафи:

громадянам від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 340 гривень;

підприємцям та посадовцям від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Проте у деяких випадках розміри штрафів можуть бути набагато більшими і становити тисячі гривень. Все залежить від розмірів територій, де спалюють траву, а також від наслідків пожежі.

Якщо пожежа переходить на великі території (поле, луг, пасовища) та на території природно-заповідного фонду, то доведеться заплатити 90-150 тисяч гривень. А якщо під час пожежі загинули люди, то можна отримати до 5 років позбавлення волі.

Раніше рятувальники повідомляли, що в умовах воєнного часу відповідальність за спалення сухостою збільшуватиметься. Адже умисний підпал з метою завдання збитків можуть прирівнювати до диверсійної діяльності.

Лісові пожежі у світі

Цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще спекотніше.

Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинуло вже понад сотню людей.

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