"Палить" дрони: Британія протестувала зброю, яка може з'явитися і в Україні

Велика Британія успішно випробувала мікрохвильову зброю для знищення "зграй" дронів RapidDestroyer. Згодом вона може бути використана на фронті в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Міністерство оборони Великої Британії провело успішні випробування нового типу електронної зброї для боротьби з безпілотниками, яка може бути використана на сучасних полях боїв, зокрема в Україні", - ідеться в статті.

Що відомо про RapidDestroyer

RapidDestroyer розроблений консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом Thales і використовує потужну радіочастоту для виведення з ладу або "підсмажування" електроніки безпілотників на відстані.

Під час недавніх випробувань зброя нейтралізувала два "рої" з восьми дронів, повідомило Міноборони Великої Британії, "у рамках проєкту було відстежено, виявлено і знищено понад 100 дронів".

Технологія все ще перебуває на ранній стадії. RapidDestroyer перевозиться на кузові вантажівки і потребує великої кількості енергії.

Аналоги RapidDestroyer

Видання нагадує, що у RapidDestroyer є аналоги:

американський Tactical High-power Operational Responder (THOR), розроблений ВПС США і низкою приватних компаній, розміром із морський контейнер;

Leonidas, розроблений технологічною компанією Epirus для ВМС США і призначений для використання на кораблях.

Як працює RapidDestroyer

Нова технологія електромагнітної зброї стріляє широким пучком енергії, який відносно не дорогий і здатний знищити кілька дронів одночасно.

На думку експертів, коментарі яких наводяться в матеріалі, це робить зброю ефективною під час зіткнення з "роєм, що протистоїть", хоча її невибірковий характер робить її менш придатною для захисту інфраструктури, наприклад, аеропорту.

"Потужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним засобом захисту від великої кількості дронів і, можливо, крилатих ракет, за умов, коли їхній широкий конус дії не створює більше проблем, ніж вирішує", - каже Джастін Бронк із Королівського інституту об'єднаної служби в Лондоні.

За певних обставин, наприклад, на базах у пустелі, або на кінетичній лінії фронту, або на військових кораблях у морі, так, безумовно, вони забезпечують значне збільшення можливостей по боротьбі з безпілотниками, але вони не є універсальним рішенням.

За словами одного з високопоставлених британських військових, безпілотники стали значною силою на полі бою, але їм доводиться долати "стіну електронних перешкод".

"Це гра "заходи проти заходів протидії", - сказав він, додавши, що є способи захисту дронів від мікрохвильової зброї, наприклад, захист їхніх схем матеріалами, що блокують зовнішні електричні поля.

Зрештою технологія націлена і на протиракетну оборону.

"ВМС США оголосили, що 2026 року проведуть випробування потужної мікрохвильової зброї, відомої як Project Meteor, здатної збивати протикорабельні балістичні балістичні ракети, які швидко рухаються", - констатує Financial Times.