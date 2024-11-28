Паліативні хворі: хто сюди відноситься та як отримати безкоштовні ліки
Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні препарати безоплатно або з незначною доплатою. До програми реімбурсації наразі включено відразу шість препаратів сильного знеболювального.
Докладніше про те, як паліативним пацієнтам отримати допомогу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Паліативні пацієнти - це люди з важкими та часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Зокрема серед цих захворювань:
- онкологія у III-IV стадії,
- ВІЛ-інфекція/СНІД,
- туберкульоз у пізній стадії,
- серцево-судинні,
- неврологічні,
- атрофічно-дегенеративні,
- та інші прогресуючі захворювання.
Як отримати безкоштовні ліки
Щоб отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно для початку звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:
- Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.
- Пацієнтам із психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.
- Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі - звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.
Після цього варто завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом “Опіоїдні анальгетики”, і:
- надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження;
- обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації;
- отримати анальгетики безоплатно або з невеликою доплатою.
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:
- за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.
- за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.
- за допомогою чат-бота "Спитай Гриця".
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.
Зауважимо, що вже кілька років, як в Україні з'явились сімейні лікарі. Саме з цієї ланки людина починає свій шлях в пошуку необхідного їй фахівця.
Детальніше про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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