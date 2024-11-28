Паліативні хворі: хто сюди відноситься та як отримати безкоштовні ліки

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні препарати безоплатно або з незначною доплатою. До програми реімбурсації наразі включено відразу шість препаратів сильного знеболювального.

Докладніше про те, як паліативним пацієнтам отримати допомогу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Паліативні пацієнти - це люди з важкими та часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Зокрема серед цих захворювань:

онкологія у III-IV стадії,

ВІЛ-інфекція/СНІД,

туберкульоз у пізній стадії,

серцево-судинні,

неврологічні,

атрофічно-дегенеративні,

та інші прогресуючі захворювання.

Як отримати безкоштовні ліки

Щоб отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно для початку звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:

Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Пацієнтам із психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі - звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

Після цього варто завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом “Опіоїдні анальгетики”, і:

надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження;

обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації;

отримати анальгетики безоплатно або з невеликою доплатою.

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна: