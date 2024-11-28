Паллиативные больные: кто сюда относится и как получить бесплатные лекарства
Палиативные пациенты могут получать обезболивающие препараты бесплатно или с незначительной доплатой. В программу реимбурсации включено сразу шесть препаратов сильного обезболивающего.
Более подробно о том, как паллиативным пациентам получить помощь, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми и часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. В частности, среди этих заболеваний:
- онкология в III-IV стадии,
- ВИЧ-инфекция/СПИД,
- туберкулез в поздней стадии,
- сердечно-сосудистые,
- неврологические,
- атрофически-дегенеративные,
- и другие прогрессирующие болезни.
Как получить бесплатное лекарство
Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо для начала обратиться к семейному или лечащему врачу:
- Пациентам с онкологией обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.
- Пациентам с психическими расстройствами: обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.
- Другим паллиативным пациентам: обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и назначит обезболивающие средства. Далее - обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.
После этого следует посетить любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению “Опиоидные анальгетики”, и:
- предоставить работнику аптеки е-рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения;
- выбрать из предложенных работником аптеки имеющихся препаратов, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации;
- получить анальгетики бесплатно или с небольшой доплатой.
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно:
- по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
- с помощью дашборда на сайте НСЗУ.
- с помощью чат-бота "Спроси Грицю".
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
Заметим, что уже несколько лет, когда в Украине появились семейные врачи. Именно с этого звена человек начинает свой путь в поиске необходимого ему специалиста.
Подробнее о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача, можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы также писали, что обязательно должно быть в домашней аптечке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.