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Паллиативные больные: кто сюда относится и как получить бесплатные лекарства

Украина, Четверг 28 ноября 2024 18:00
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Паллиативные больные: кто сюда относится и как получить бесплатные лекарства Фото: паллиативные больные могут получить бесплатное лекарство (freepik)
Автор: Карина Левицкая

Палиативные пациенты могут получать обезболивающие препараты бесплатно или с незначительной доплатой. В программу реимбурсации включено сразу шесть препаратов сильного обезболивающего.

Более подробно о том, как паллиативным пациентам получить помощь, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми и часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. В частности, среди этих заболеваний:

  • онкология в III-IV стадии,
  • ВИЧ-инфекция/СПИД,
  • туберкулез в поздней стадии,
  • сердечно-сосудистые,
  • неврологические,
  • атрофически-дегенеративные,
  • и другие прогрессирующие болезни.

Как получить бесплатное лекарство

Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо для начала обратиться к семейному или лечащему врачу:

  • Пациентам с онкологией обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.
  • Пациентам с психическими расстройствами: обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.
  • Другим паллиативным пациентам: обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и назначит обезболивающие средства. Далее - обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

После этого следует посетить любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению “Опиоидные анальгетики”, и:

  • предоставить работнику аптеки е-рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения;
  • выбрать из предложенных работником аптеки имеющихся препаратов, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации;
  • получить анальгетики бесплатно или с небольшой доплатой.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно:

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.

Заметим, что уже несколько лет, когда в Украине появились семейные врачи. Именно с этого звена человек начинает свой путь в поиске необходимого ему специалиста.

Подробнее о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача, можно узнать в материале РБК-Украина.

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