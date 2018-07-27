Палестинец напал с ножом на израильтян на Западном берегу Иордана, 3 раненых

Новости Происшествия 27.07.2018 - 00:35
Фото: Армия обороны Израиля (facebook.com/idfonline)
Фото: Армия обороны Израиля (facebook.com/idfonline)

На территории поселения может находиться сообщник террориста

В поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Несколько минут назад террорист, вооруженный ножом, совершил атаку в поселении Адам к северу от Иерусалима. На месте происшествия трое раненых", - говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, по информации местных СМИ, один из них, 50-летний мужчина, находится в критическом состоянии, еще один, 30-летний, в тяжелом состоянии.

После теракта израильские власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, закрыть окна и двери.

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают район атаки и проверяют информацию о том, что на территории поселения находится сообщник террориста.

Напомним, Израиль в четверг, 26 июля, перехватил ракету, которая была выпущена из сектора Газа.

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Теги:  Израиль,  Палестина,  Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС