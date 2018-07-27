Палестинец напал с ножом на израильтян на Западном берегу Иордана, 3 раненых

На территории поселения может находиться сообщник террориста

В поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Несколько минут назад террорист, вооруженный ножом, совершил атаку в поселении Адам к северу от Иерусалима. На месте происшествия трое раненых", - говорится в сообщении.

The terrorist infiltrated the community of Adam, north of Jerusalem, and stabbed three civilians. The terrorist was shot and killed. The injured civilians are being taken to a hospital for medical treatment. IDF troops arrived at the scene and are searching the area — IDF (@IDFSpokesperson) July 26, 2018

Раненые госпитализированы, по информации местных СМИ, один из них, 50-летний мужчина, находится в критическом состоянии, еще один, 30-летний, в тяжелом состоянии.

После теракта израильские власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, закрыть окна и двери.

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают район атаки и проверяют информацию о том, что на территории поселения находится сообщник террориста.

Напомним, Израиль в четверг, 26 июля, перехватил ракету, которая была выпущена из сектора Газа.