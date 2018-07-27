Палестинець напав з ножем на ізраїльтян на Західному березі Йордану, 3 поранених

Новини Надзвичайні події 27.07.2018 - 00:35
Фото: Армія оборони Ізраїлю (facebook.com/idfonline)
Фото: Армія оборони Ізраїлю (facebook.com/idfonline)

На території поселення може перебувати спільник терориста

У поселенні Адам на Західному березі річки Йордан озброєний ножем палестинець увірвався до будинку та поранив трьох ізраїльтян. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Кілька хвилин тому терорист, озброєний ножем, здійснив атаку в поселенні Адам на північ від Єрусалиму. На місці події троє поранених", - йдеться в повідомленні.

Поранені госпіталізовані, за інформацією місцевих ЗМІ, один із них, 50-річний чоловік, перебває в критичному стані, ще один, 30-річний, у важкому стані.

Після теракту ізраїльська влада рекомендувала місцевим жителям залишатися вдома, закрити вікна і двері.

Співробітники правоохоронних органів обшукують район атаки і перевіряють інформацію про те, що на території поселення перебуває спільник терориста.

Нагадаємо, Ізраїль у четвер, 26 липня, перехопив ракету, яка була випущена із сектора Гази.

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Теги:  Ізраїль,  Палестина,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС