Палестинець напав з ножем на ізраїльтян на Західному березі Йордану, 3 поранених

На території поселення може перебувати спільник терориста

У поселенні Адам на Західному березі річки Йордан озброєний ножем палестинець увірвався до будинку та поранив трьох ізраїльтян. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Кілька хвилин тому терорист, озброєний ножем, здійснив атаку в поселенні Адам на північ від Єрусалиму. На місці події троє поранених", - йдеться в повідомленні.

The terrorist infiltrated the community of Adam, north of Jerusalem, and stabbed three civilians. The terrorist was shot and killed. The injured civilians are being taken to a hospital for medical treatment. IDF troops arrived at the scene and are searching the area — IDF (@IDFSpokesperson) July 26, 2018

Поранені госпіталізовані, за інформацією місцевих ЗМІ, один із них, 50-річний чоловік, перебває в критичному стані, ще один, 30-річний, у важкому стані.

Після теракту ізраїльська влада рекомендувала місцевим жителям залишатися вдома, закрити вікна і двері.

Співробітники правоохоронних органів обшукують район атаки і перевіряють інформацію про те, що на території поселення перебуває спільник терориста.

Нагадаємо, Ізраїль у четвер, 26 липня, перехопив ракету, яка була випущена із сектора Гази.