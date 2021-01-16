ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы

Палестина, Суббота 16 января 2021 06:41
В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы
Фото: Палестина (flickr)
Автор: Даша Харченко

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил первые за 15 лет парламентские и президентские выборы в стране. Парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские - 31 июля.

Об этом сообщает WAFA.

Аббас поручил начать "демократический избирательный процесс".

"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", - говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, таким образом действующий президент хочет "устранить давние внутренние разногласия".

Ранее стало известно, что палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Выборы должны состояться в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вести консультации об урегулировании конфликта с Палестиной. При этом он отметил, что нормализация отношений между странами должна проходить на основе мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Палестина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь