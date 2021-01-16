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У Палестині відбудуться перші за 15 років вибори

Палестина, Субота 16 січня 2021 06:41
У Палестині відбудуться перші за 15 років вибори
Фото: Палестина (flickr)
Автор: Даша Харченко

Президент Палестини Махмуд Аббас оголосив перші за 15 років парламентські і президентські вибори в країні. Парламентські вибори заплановані на 22 травня, а президентські - 31 липня.

Про це повідомляє WAFA.

Аббас доручив розпочати "демократичний виборчий процес".

"Президент доручив виборчій комісії і всім державним апаратам розпочати демократичний виборчий процес у всіх містах своєї країни", - йдеться у повідомленні.

Як пише Reuters, таким чином чинний президент хоче "усунути давні внутрішні розбіжності".

Раніше стало відомо, що палестинський рух ФАТХ і ісламістська організація ХАМАС досягли домовленості про проведення загальних виборів на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа. Вибори мають відбутися протягом найближчих шести місяців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність вести консультації про врегулювання конфлікту з Палестиною. При цьому він зазначив, що нормалізація відносин між країнами має проходити на основі мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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