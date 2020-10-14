У Пальчевского заявили, что Киев недополучил 5 млрд долларов из-за схем с землей

Бюджет города Киев недополучил порядка 5 млрд долларов из-за схем чиновников с землей.

Об этом заявил экономист, один из автором экономической программы "Перемоги Пальчевского" Алексей Кущ в Facebook.

"Киевская земля озолотила не одну строительную компанию и не одну "молодую команду". По самым скромным подсчетам, столица недополучила от продажи земли и производных налоговых поступлений порядка 5$ млрд, то есть почти два годовых бюджета. За эти деньги можно было построить многострадальный мост на Троещину и новую ветку метро", - считает он.

В свою очередь, экономист представил свое решение проблемы.

"В рамках программы политической силы Андрея Пальчевского я предлагаю отказаться от выделения земельных участков строительным компаниям в аренду. Ведь это выглядит абсурдно, когда заказчик пользуется территорией под застройку жилого комплекса, арендуя ее на 4-5 лет на период проектирования и строительства, Киеву нужно отказаться от передачи земельных участков в аренду, ведь даже самые прозрачные аукционы не дают городу честную цену. Аренда - это по сути, "законное" прикрытие коррупции. У города осталось не так много свободных территорий, но все еще достаточно", - резюмировал Кущ.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.