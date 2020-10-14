ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Пальчевского заявили, что Киев недополучил 5 млрд долларов из-за схем с землей

Автор: РБК-Украина

Бюджет города Киев недополучил порядка 5 млрд долларов из-за схем чиновников с землей.

Самые читаемые новости

Об этом заявил экономист, один из автором экономической программы "Перемоги Пальчевского" Алексей Кущ в Facebook.

"Киевская земля озолотила не одну строительную компанию и не одну "молодую команду". По самым скромным подсчетам, столица недополучила от продажи земли и производных налоговых поступлений порядка 5$ млрд, то есть почти два годовых бюджета. За эти деньги можно было построить многострадальный мост на Троещину и новую ветку метро", - считает он.

В свою очередь, экономист представил свое решение проблемы.

"В рамках программы политической силы Андрея Пальчевского я предлагаю отказаться от выделения земельных участков строительным компаниям в аренду. Ведь это выглядит абсурдно, когда заказчик пользуется территорией под застройку жилого комплекса, арендуя ее на 4-5 лет на период проектирования и строительства, Киеву нужно отказаться от передачи земельных участков в аренду, ведь даже самые прозрачные аукционы не дают городу честную цену. Аренда - это по сути, "законное" прикрытие коррупции. У города осталось не так много свободных территорий, но все еще достаточно", - резюмировал Кущ.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевбюджетземляАндрей Пальчевский