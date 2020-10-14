У Пальчевського заявили, що Київ недоотримав 5 млрд доларів через схеми із землею

Бюджет міста Києва недоотримав близько 5 млрд доларів через схем чиновників з землею.

Про це заявив економіст, один з автором економічної програми "Перемоги Пальчевського" Олексій Кущ у Facebook.

"Київська земля озолотила не одну будівельну компанію і не одну "молоду команду". За найскромнішими підрахунками, столиця недоотримала від продажу землі і похідних податкових надходжень близько 5$ млрд, тобто майже два річних бюджети. За ці гроші можна було побудувати багатостраждальний міст на Троєщину і нову гілку метро", - вважає він.

Своєю чергою, економіст представив своє рішення проблеми.

"В рамках програми політичної сили Андрія Пальчевського я пропоную відмовитися від виділення земельних ділянок будівельним компаніям в оренду. Адже це виглядає абсурдно, коли замовник користується територією під забудову житлового комплексу, орендуючи її на 4-5 років на період проектування та будівництва, Києву потрібно відмовитися від передачі земельних ділянок в оренду, адже навіть самі прозорі аукціони не дають місту чесну ціну. Оренда - це, по суті, "законне" прикриття корупції. У міста залишилося не так багато вільних територій, але все ще достатньо", - резюмував Кущ.

Нагадаємо, раніше представник політичної сили "Перемога Пальчевського" представив модель, яка дозволить суттєво скоротити вартість газу для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.