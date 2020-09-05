У Пальчевського розповіли, як не допустити зростання ціни на комуналку

Фото: газ (РБК-Україна)

Крім того, економіст зробив прогноз щодо зростання цін на комунальні послуги цією зимою

Політична сила "Перемога Пальчевського" пропонує створити в Києві комунальний газовий резерв, щоб уникнути зростання ціни на комуналку.

Про це написав економіст Олексій Кущ, описавши модель ринку газу, яку розробила його політсила.

"У партії "Перемога Пальчевського" ми пропонуємо створити в Києві комунальний газовий резерв. Він буде виробляти закупівлі газу, починаючи з травня по серпень, коли ціни на газ знаходяться на мінімумі, а пізніше продавати населенню за "літнім" цінами. Це дасть можливість знизити на 30-40% тариф на опалення і гарячу воду, при цьому збільшивши транспортну складову в тарифі на 20-30% - а це додаткові сотні мільйонів гривень на розвиток інфраструктури", - зазначив експерт.

Крім того, економіст зробив прогноз щодо зростання цін на комунальні послуги цією зими.

"На найближчий опалювальний сезон чинна влада підготувала спільно з МВФ подарунок під ялинку у вигляді "ринкових тарифів". При тому, що сам Кабмін у своєму прогнозі економічного розвитку прогнозує зростання ціни на газ на «ринку» вище 200 дол за тис. м. куб., що з урахуванням всіх накруток буде означати ціну для споживача в 10 000 грн за тис. м. куб. Не кажучи вже про те, що ціна Гкал, на опалення і тариф на гарячу воду також зростуть у кілька разів", - підкреслив Кущ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Раніше представник політсили пропонував звільнити дрібних підприємців від податків.