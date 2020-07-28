У Пальчевского объяснили суть концепции "креативного Киева"

Политсила "Перемога Пальчевского" в своей программе делает ставку на создание "креативного Киева", в котором будет доминировать интеллект, знания, наука и современные технологии.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

"Как это пока не работает в Киеве и заработает в случае смены городской власти? Классический пример города Бильбао, столицы басков, который еще несколько десятков лет назад ассоциировался с террором и провинциализмом. На фоне кризиса в Испании в 90-х годах прошлого века, мэр Бильбао решил профинансировать строительство музея современного искусства Гуггенхайма. Город потратил 200 млн дол. и уже через несколько лет заработал более 2 млрд дол. на туризме. И продолжает зарабатывать, невзирая на все мировые кризисы. Это так называемая "политика развертывания" - свою страну и свой город нужно развивать любыми доступными методами, невзирая на цикличные спады мировой экономики", - отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что так называемая "жесткая инфраструктура" (мосты, дороги, станции метро, школы и больницы) являются производной величиной от "мягкой инфраструктуры" в виде предпринимательства, креативного класса.

"Креативный город всегда сможет заработать деньги на новые станции метро и водопровод, а иным полисам приходится ждать для "марафета" очередных выборов", - считает эксперт.

Эксперт убежден, нынешняя власть очень не любит делиться властью, думая что латанием дорог можно спасти падающие рейтинги. "Антикреативность в государственной политике приводит к деградации в экономике", - добавляет он.

Напомним, ранее бизнесмен, лидер политсилы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский совместно с экономистом Алексеем Кущом анонсировали запуск экономической платформы, которая будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса.

Ранее Кущ также представил налоговую реформу, разработанную экономической платформой политсилы. Ее цель - снижение налогового давления на простых людей.