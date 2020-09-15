Потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский связан с бизнесом в Москве, а также с рейдерами в ОРДЛО и политтехнологом, который работал с членом парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.info.

Согласно расследованию, до 2010 года главный бизнес-актив Пальчевского в Украине - медицинская клиника Eurolab - была его совместной собственностью с бизнес-партнером из РФ Алексеем Кирилловым, но теперь клиника переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP.

Фирма принадлежит "глухому" офшору с Карибских островов Amerton Group Limited.

"Эта карибская офшорка кроме Пальчевского обслуживает исключительно российский бизнес и непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала", - утверждают журналисты.

В активах Amerton Group Limited они обнаружили и действующую компанию Пальчевского с офисом в Москве.

Один из документов Amerton Group Limited подписан бывшим юристом Eurolab Андреем Наумовым, который сейчас руководит благотворительным фондом Пальчевского, а также управляет двумя компаниями. Их руководители, по данным Bihus.info - жители Донецка Дмитрий Мурахвер и Павел Малик, и оба работают на судью Артура Емельянова.

"Эти три фамилии чаще всего упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений", - говорится в сюжете.

Мурахвер, как утверждают авторы расследования, - владелец нескольких отелей в оккупированном Крыму и сети захваченных после оккупации Донбасса Россией продуктовых супермаркетов.

"Доверенный человек Пальчевского одновременно работает с Пальчевским и с группой одного из самых известных рейдеров в истории страны. Обслуживает в одном пакете Пальчевского и российский бизнес", - заявляют журналисты.

В то же время, Вадима Столара журналисты называют главным спонсором избирательной кампании Пальчевского, а его политтехнологом - Сергея Влащенко. По данным расследователей, Влащенко почти каждый день приезжает к Пальчевскому домой, на улицу Шелковичную.

"2 недели наблюдали, как Пальчевский ведет свою предвыборную кампанию. Никак. За пределами телевизора нет никакой активности", - утверждает в сюжете Денис Бигус.

При этом, по данным Bihus.info, избирательная кампания Пальчевского может оказаться самой дорогой по итогам выборов.

По оценке аналитика движения "Чесно" Игоря Фещенко, агитация уже обошлась Пальческому как минимум в 10 млн грн. При этом у его партии нет офиса, сотрудников и денег на счетах.

Как писало РБК-Украина, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Пальчевского также называют вероятным кандидатом в мэры Киева. Его включают в исследования электоральных симпатий киевлян.

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко - за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте - Пальчевский (9,1%), на третьем - Попов (8,3%).