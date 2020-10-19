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Пальчевский: власть в Киеве 6 лет не занималась канализацией

Автор: РБК-Украина

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский заявил, что власть в Киеве 6 лет не занималась канализацией, поэтому во время сильного ливня город подтапливается.

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Об этом он заявил на сайте "Перемоги Пальчевского".

"Знаете, почему в Киеве вечные потопы? Потому что 6 лет никто не занимается ливневыми канализациями. Все они выведены, и никто за них не отвечает. Власть этим не занимается, деньги они получают, а мы не можем нормально добраться на работу", - заявил он.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

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