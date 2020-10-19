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Пальчевський: влада у Києві 6 років не займалася каналізацією

Автор: РБК-Україна

Бізнесмен та кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський заявив, що влада у Києві 6 років не займалася каналізацією, тому під час сильної зливи місто підтоплюється.

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Про це він заявив на сайті "Перемоги Пальчевського".

"Знаєте, чому в Києві вічні потопи? Тому що 6 років ніхто не займається зливовими каналізаціями. Всі вони виведені, і ніхто за них не відповідає. Влада цим не займається, гроші вони отримують, а ми не можемо нормально дістатися на роботу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше представник політичної сили "Перемога Пальчевського" представив модель, яка дозволить суттєво скоротити вартість газу для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

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Новини України КиївливеньканализацияАндрій Пальчевський