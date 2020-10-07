Пальчевский: власть не оказывает должной поддержки населению во время эпидемии 

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Власть не оказывает должной поддержки населению во время эпидемии коронавируса.

Об этом заявил бизнесмен и кандидат в мэры Киева от политической партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в эфире "112 Украина".

"Мы перестали быть социальной державой. Людей выбросили на помойку. Пенсионеры получают пенсию в 50 долларов, 30-35 из которых нужно отдать за коммуналку, а на оставшиеся 15 купить на месяц еду, лекарства, одежду", - отметил он.

По его убеждению, малоимущим людям в обязательном порядке власть должна обеспечить финансовую помощь.

"Необходимо срочно определять фискальную политику так, чтобы деньги, которые идут в бюджет, выделялись малоимущим людям прямым назначением. Поскольку не могут люди свести концы с концами, особенно в период коронавируса", - заявил Пальчевский.

Напомним, ранее сообщалось, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.