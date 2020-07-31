Пальчевский рассказал, на чью поддержку рассчитывает на выборах

Лидера политсилы "Перемога Пальчевского" поддерживают украиноговорящие граждане, устремленные вперед и русскоговорящие патриоты Украины, которые хотят перезагрузить страну.

Об этом заявил бизнесмен и лидер политсилы Андрей Пальчевсикй в интервью "Фокусу", комментария, на чью поддержку рассчитывает на выборах мэра Киева.

"Русскоговорящие патриоты Украины и украиноговорящие граждане, устремленные вперед, которых в этой стране подавляющее большинство. Люди, которые смотрят не на глечики и пчел, а в будущее, и понимают, что, если мы в этот раз не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет", - считает лидер политсилы.

Он так же отметил, что в политике хочет быть как Меркель (Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, - ред.), чтобы привести страну к процветанию.

"Я бы хотел быть, как Ангела Меркель. Шесть сроков непрерывного процветания страны, наибольшие успехи, и никто не знает, что она делает. Я, например, в молодых политиков не верю априори. Я понимаю, что среди них есть умные люди с горящим сердцем и глазами, но они не понимают, как устроен этот мир, как работает национальный банк, они не понимают нашего места в мире и не знают нашей истории", - заявил он.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Перемога Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.