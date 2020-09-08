Пальчевский раскритиковал экологическую ситуацию в столице

Бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский проинспектировал заброшенный завод "Радикал" и раскритиковал экологическую ситуацию в столице.

Об этом Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.

"Я на руинах печально известного завода возле метро Лесная. Тут строятся дома, тут будут жить и гулять дети. А здесь в первым слое земли невооруженным взглядом видна ртуть. В 40 раз выше нормы, особенно летом. Мы специально приехали сюда, чтобы показать - с 96 года завод закрыт, но ничего не сделано", - сетует он.

Пальчевский обвинил власть в бездействии, а также вспомнил другие проблемные объекты столицы.

"Это же не единственное такое место в Киеве. В Голосеевском районе завод "Радон". То же самое с нашим Днепром. Самое главное, никто не сообщает людям, какая здесь опасность", - добавил Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы