ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пальчевский раскритиковал экологическую ситуацию в столице

Автор: РБК-Украина

Бизнесмен обвинил власть в бездействии

Бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский проинспектировал заброшенный завод "Радикал" и раскритиковал экологическую ситуацию в столице.

Об этом Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.

"Я на руинах печально известного завода возле метро Лесная. Тут строятся дома, тут будут жить и гулять дети. А здесь в первым слое земли невооруженным взглядом видна ртуть. В 40 раз выше нормы, особенно летом. Мы специально приехали сюда, чтобы показать - с 96 года завод закрыт, но ничего не сделано", - сетует он.

Пальчевский обвинил власть в бездействии, а также вспомнил другие проблемные объекты столицы.

Самые читаемые новости

"Это же не единственное такое место в Киеве. В Голосеевском районе завод "Радон". То же самое с нашим Днепром. Самое главное, никто не сообщает людям, какая здесь опасность", - добавил Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевэкологияАндрей Пальчевский