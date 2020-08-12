Пальчевский призвал создать группу по приведению Конституции к нынешним запросам

Президенту нужно создать группу по приведению Конституции Украины в соответствие с актуальными запросами граждан.

Об этом заявил бизнесмен и лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в интервью News One.

"Президенту нужно создать группу по приведению Конституции Украины в соответствие с запросами страны. Мы даем шесть раз в штангу. Мы выбираем не тех людей. У нас жуткая коррупция и падение всего, сокращение населения. 30 лет существования независимой Украины показали, что тот документ, по которому мы живем, был написан неправильно. Он не исполняется. Нет реального разделения власти… С султанатом в Украине нужно закончить", - заявил Пальчевский.

По мнению общественного деятеля, Конституцию Украины необходимо адаптировать под нынешние вызовы в государстве.

Предприниматель считает, что для обновления Основного Закона нужно создать новую Конституционную ассамблею, куда войдут лидеры общественного мнения.

Кроме того, бизнесмен считает, что президент должен учитывать мнение профессионалов и слышать свой народ.

"Президент должен быть чернорабочим в политике. Его задача проста - брать умного и ставить его на нужное место, брать честного и ставить на нужное место. Ему нужно прислушиваться к лучшему варианту и к народу. Обещанных референдумов нет. Земля продана. Ошибок наделано столько, что следующему президенту придется все возвращать обратно. Сто процентов будет возвращение земли на других условиях. Сто процентов будет введение налога для всех тех, кто приватизировал нашу промышленность", - добавил он.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского".

Пальчевский заявил, что на протяжении 10 недель будет жить по 7 дней в разных районах столицы, чтобы узнать, как живут киевляне и те, кто работает в Киеве. 10 августа он переехал жить в Дарницкий район.