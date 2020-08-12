Пальчевський закликав створити групу з приведення Конституції до нинішніх запитів

Президенту потрібно створити групу з приведення Конституції України у відповідність з актуальними запитами громадян.

Про це заявив бізнесмен і лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в інтерв'ю News One.

"Президенту потрібно створити групу з приведення Конституції України у відповідність із запитами країни. Ми даємо шість разів у штангу. Ми вибираємо не тих людей. У нас страшенна корупція і падіння всього, скорочення населення. 30 років існування незалежної України показали, що той документ, за яким ми живемо, був написаний неправильно. Він не виконується. Немає реального поділу влади... З султанатом в Україні потрібно закінчити", - заявив Пальчевський.

На думку громадського діяча, Конституцію України необхідно адаптувати під нинішні виклики в державі.

Підприємець вважає, що для оновлення Основного Закону потрібно створити нову Конституційну асамблею, куди увійдуть лідери громадської думки.

Крім того, бізнесмен вважає, що президент повинен враховувати думку професіоналів і чути свій народ.

"Президент повинен бути чорноробом у політиці. Його задача проста - брати розумного і ставити його на потрібне місце, брати чесного і ставити на потрібне місце. Йому потрібно прислухатися до кращого варіанту і до народу. Обіцяних референдумів немає. Земля продана. Помилок нароблено стільки, що наступному президенту доведеться все повертати назад. Сто відсотків буде повернення землі на інших умовах. Сто відсотків буде введення податку для всіх тих, хто приватизував нашу промисловість", - додав він.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського".

Пальчевський заявив, що протягом 10 тижнів буде жити по 7 днів у різних районах столиці, щоб дізнатися, як живуть кияни та ті, хто працює у Києві. 10 серпня він переїхав жити в Дарницький район.