Пальчевский призвал повысить зарплаты работникам транспорта Киева

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Бизнесмен так же отмечает, что до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников

Бизнесмен Андрей Пальчевский считает необходимым повысить зарплаты работникам столичного транспорта.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Стопроцентно мы повысим зарплаты работникам транспорта Киева. Нет никаких сомнений в необходимости это сделать", - считает он.

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" так же отметил, что группа экспертов в вопросах экономики, с которыми он ведет работу, просчитала большие потери бюджета Киева.

"В киевском бюджете около двух миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами подсчитали, что у нас исчезает примерно до 20-25%. То есть до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников. Потому и такая конкуренция (ред. – на должность мэра Киева). Без всякого сомнения, мы можем себе позволить повышение зарплат, если не выбрасывать деньги", - отметил он.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский.

В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.