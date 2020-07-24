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Пальчевський закликав підвищити зарплати працівникам транспорту Києва

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 13:54
Пальчевський закликав підвищити зарплати працівникам транспорту Києва
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Бізнесмен так само зазначає, що до чверті київського бюджету зникає в руках чиновників

Бізнесмен Андрій Пальчевський вважає за необхідне підвищити зарплати працівникам столичного транспорту.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Стовідсотково ми підвищимо зарплати працівникам транспорту Києва. Немає жодних сумнівів у необхідності це зробити", - вважає він.

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" так само відзначив, що група експертів у питаннях економіки, з якими він веде роботу, прорахувала великі втрати бюджету Києва.

"В київському бюджеті близько двох мільярдів доларів. Це можна порівняти з бюджетами невеликої країни. Ми з економістами підрахували, що у нас зникає приблизно до 20-25%. Тобто до чверті київського бюджету зникає в руках чиновників. Тому і така конкуренція (ред. – на посаду мера Києва). Без всякого сумніву, ми можемо собі дозволити підвищення зарплат, якщо не викидати гроші", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Володимир Кличко та Андрій Пальчевський.

Водночас, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.

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