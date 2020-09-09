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Пальчевский: за последние годы в Украине разграбили всю инфраструктуру

Киев, Среда 09 сентября 2020 11:50
Пальчевский: за последние годы в Украине разграбили всю инфраструктуру
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен считает политическую элиту виновной в том, что в Украине разграблено всю инфраструктуру

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" считает политическую элиту виновной в том, что в Украине разграблено всю инфраструктуру.

Об этом Пальчевский заявил в интервью телеканалу NewsOne, отвечая на вопрос о нынешней экономической ситуации в Одессе.

"Секрет развала страны очень простой - отдали элите на разграбление всю инфраструктуру, а дальше, когда ничего не остается, ни заводов, ни портов, ничего, что кормило Одессу, пытаются превратить ее в город развлечений", - заявил Пальчевский.

Политик возмущен тем, что Одессу, которая успешно развивалась, за последние годы было разграблено.

"Грабили 30 лет. Дограбили, а теперь придумали историю, что нужно сделать Одессу курортом ... Но никакого курорта раньше не было. Тогда была индустрия, был Порто-франко, который дал развиваться городу. Потом киевская власть под себя взяла и все розпилила", - сказал Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решениях на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы.

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