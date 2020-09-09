Пальчевський: за останні роки в Україні розграбували всю інфраструктуру 

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен вважає політичну еліту винною в тому, що в Україні розграбовано всю інфраструктуру

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" вважає політичну еліту винною в тому, що в Україні розграбовано всю інфраструктуру.

Про це Пальчевський заявив в інтерв'ю телеканалу NewsOne, відповідаючи на питання про нинішню економічну ситуацію в Одесі.

"Секрет розвалу країни дуже простий - віддали еліті на розграбування всю інфраструктуру, а далі, коли нічого не залишається, ні заводів, ні портів, нічого, що годувало Одесу, намагаються перетворити її в місто розваг", - заявив Пальчевський.

Політик обурений тим, що Одесу, яка успішно розвивалася, за останні роки було розграбовано.

"Грабували 30 років. Дограбували, а тепер вигадали історію, що потрібно зробити Одесу курортом ... Але ніякого курорту раніше не було. Тоді була індустрія, був Порто-франко, який дав розвиватися місту. Потім київська влада під себе перебрала і розпилила", - сказав Пальчевський.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Андрій Пальчевський назвав три перших рішення на посту мера Києва.

На його думку, новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці.