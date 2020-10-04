Пальчевский в Одессе представил свою команду и кандидата в мэры

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Бизнесмен и лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский представил в Одессе свою команду и кандидата в мэры.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кандидатом в мэры Одессы от политсилы стал Максим Болдин.

Во время презентации кандидат отметил, что для разрешения половины проблем города достаточно лишь того, чтобы люди соблюдали законы. Также член "Перемоги Пальчевского" рассказал о дефиците школ и больниц в городе, который нужно обязательно компенсировать.

"Мои шаги - это поощрение соблюдения законов и модернизация локального законодательства. Модернизация правил застройки Одессы, и правил размещения рекламы", - заявив Болдин.

Также политик планирует провести рекламный аудит в городе, поскольку он не регулируется должным образом нынешней городской властью.

В свою очередь, Пальчевский пообщался с местными жителями, а также посетил самый большой рынок города "Привоз", обратив внимание на катастрофическое нарушение санитарных норм на рынке.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.