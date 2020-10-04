Пальчевський в Одесі представив свою команду і кандидата в мери

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен та лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський представив в Одесі свою команду і кандидата в мери.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Кандидатом в мери Одеси від партії став Максим Болдін.

Під час презентації кандидат зазначив, що для вирішення половини проблем міста достатньо лише того, щоб люди дотримувалися закони. Також член "Перемоги Пальчевського" розповів про дефіцит шкіл і лікарень в місті, який потрібно обов'язково компенсувати.

"Мої кроки - це заохочення дотримання законів і модернізація локального законодавства. Модернізація правил забудови Одеси, та правил розміщення реклами", - заявивши Болдін.

Також політик планує провести рекламний аудит в місті, оскільки він не регулюється належним чином нинішньою міською владою.

Своєю чергою, Пальчевський поспілкувався з місцевими жителями, а також відвідав найбільший ринок міста "Привоз", звернувши увагу на катастрофічне порушення санітарних норм на ринку.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.