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Пальчевский: хотелось бы, чтобы украинские ракеты снова летали в космос

Киев, Воскресенье 23 августа 2020 14:55
Пальчевский: хотелось бы, чтобы украинские ракеты снова летали в космос
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По его мнению, сейчас политики не создают условий для развития страны

Бизнесмен и лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что объединить украинцев смогут успехи страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если что-то объединяет украинцев, то это ракеты. Та самая, которую сделал наш житомирянин Сергей Королев. Запустили 60 лет назад, а гудит до сих пор. Сегодня был на Korolev Fest и там все взлетное поле забито людьми. И вы знаете, ни у кого не возникает вопросов касательно языка. Счастье, радость и гордость", - пишет Пальчевский.

Также общественный деятель отметил, что политики прячутся за патриотическими лозунгами, но не создают условий для развития страны.

"И никто не давал особых там клятв нашей земле и бюджету, как это бывает с политиками. Полетели 60 лет назад, а хотелось бы, чтобы и сейчас летали", - завершил он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Пальчевский заявил, что у него есть план восстановления экономики всей Украины.

Согласно последним данным Центра Разумкова в киевскую городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".

Кроме того, согласно данным опроса, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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