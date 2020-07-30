Пальчевский: в бюджете Киева должны быть средства на муниципальное жилье для молодежи

В бюджете Киева должны быть предусмотрены средства на строительство муниципального жилья для молодежи.

Об этом заявил бизнесмен и лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в эфире телеканала 112.

"Скажите, какие перспективы у молодых людей? Где они возьмут деньги на строительство дома? Для того, чтобы дать возможность молодым людям, которые переезжают в большие города, нужно строить, как в Вене и Берлине, муниципальное жилье, которое будет дотироваться городом… Деньги из киевского бюджета нужно перевести на строительство доступного муниципального жилья", - считает Пальчевский.

По его мнению, действия власти привели к всеобщему обнищанию украинского народа.

"Они превратили людей в экономических рабов, у которых нет ничего, кроме как заплатить за еду и за жилье. А больше тратить, по их мнению, не надо ни на культуру, ни на литературу", - добавил бизнесмен.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Перемога Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.