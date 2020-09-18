Пальчевский: за 6 лет власть в Киеве не открыла ни одной новой станции метро

На строительство 17 метров тоннеля метро на столичном массиве Виноградарь было потрачено 4 млрд гривен. Однако, столичные власти за 6 лет не открыла ни одной новой станции метро.

Об этом заявил бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в Facebook.

"За два года на эти деньги было построено аж целых 17 метров тоннеля. А четыре миллиарда исчезли", - заявил он.

Пальчевский утверждает, что за 6 лет столичная власть не открыла ни одной новой станции метро, а город утонул в пробках, киевляне дышат выхлопными газами.

В то же время, по его словам, в столице можно ежегодно открывать четыре станции метро в разных районах.

"Это абсолютно экономически обоснованно. И за следующие 5 лет мы сможем построить современное, комфортное метро в каждом районе города", - уверен он.

Напомним, 15 сентября Пальчевского официально выдвинули кандидатом в мэры Киева, а политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах.

Как сообщало РБК-Украина, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.