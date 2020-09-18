Пальчевський: за 6 років влада у Києві не відкрила жодної нової станції метро

На будівництво 17 метрів тунелю метро на столичному масиві Виноградар було витрачено 4 млрд гривень. Однак, столична влада за 6 років не відкрила жодної нової станції метро.

Про це заявив бізнесмен, лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський у Facebook.

"За два роки на ці гроші було побудовано аж цілих 17 метрів тунелю. А чотири мільярди зникли", - заявив він.

Пальчевський стверджує, що за 6 років столична влада не відкрила жодної нової станції метро, а місто потонуло в пробках, кияни дихають вихлопними газами.

Водночас, за його словами, в столиці можна щорічно відкривати чотири станції метро в різних районах.

"Це абсолютно економічно обґрунтовано. І за наступні 5 років ми зможемо побудувати сучасне, комфортне метро в кожному районі міста", - впевнений він.

Нагадаємо, 15 вересня Пальчевського офіційно висунули кандидатом у мери Києва, а політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах.

Як повідомляло РБК-Україна, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.