Палають склади, зруйновані будинки: фото і відео наслідків атаки на Київщину

Атаки на Київську область

Нагадаємо, російські війська протягом цієї ночі атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок удару у Бориспільському районі внаслідок атаки спалахнули складські приміщення.

Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення у Фастівському районі. Ще кілька об'єктів постраждали в інших районах Київської області: по одному приватному будинку пошкоджено у Броварському та Вишгородському районах.

За попередньою інформацією серед громадянського населення постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, можливо, удару було завдано по складах Rozetka і Fozzy. Також мешканці Київської області стверджують, що можливо горить "Епіцентр". Однак, офіційної інформації на момент виходу матеріалу немає.