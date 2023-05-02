ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Палаючі результати". В розвідці показали роботу власної флотилії дронів-камікадзе

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 травня 2023 08:32
"Палаючі результати". В розвідці показали роботу власної флотилії дронів-камікадзе Фото: в розвідці України показали роботу власної флотилії дронів-камікадзе (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники показали, як яскраво палає ворожа техніка та позиції російських окупантів після ударів нового ударного підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки України.

Так, ще в січні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Крила" анонсував створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе.

"І вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів", - йдеться в повідомленні.

На кадрах один з розвідників зізнається, що кожен раз, коли підпалював, то дзвонив "101", в "пожарку", та питав, чи готові вони. Не розуміючи питання там відповідали: "До чого?", а у відповідь чули: "До нового підпалу".

"А для чого це я робив? Мені подобається, як воно горить, як люди метушаться. Намагаються руками загасити, а воно ще дужче горить", - каже він.

Як повідомлялось, окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Крім цього, російська окупаційна армія продовжує проводити безуспішні наступальні дії та будує рубежі оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Наступ РФ на Бахмут провалився. З грудня загинуло 20 тисяч окупантів, - Білий дім
Наступ РФ на Бахмут провалився. З грудня загинуло 20 тисяч окупантів, - Білий дім
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії