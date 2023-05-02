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"Пылающие результаты". В разведке показали работу собственной флотилии дронов-камикадзе

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Украина, Вторник 02 мая 2023 08:32
"Пылающие результаты". В разведке показали работу собственной флотилии дронов-камикадзе Фото: в разведке Украины показали работу собственной флотилии дронов-камикадзе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики показали, как ярко пылает вражеская техника и позиции российских оккупантов после ударов нового ударного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

Так, еще в январе спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Крылья" анонсировало создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе.

"И уже сегодня есть возможность наблюдать за результатами работы наших пилотов", - говорится в сообщении.

На кадрах один из разведчиков признается, что каждый раз, когда поджигал, то звонил "101", в "пожарку", и спрашивал, готовы ли они. Не понимая вопроса там отвечали: "К чему?", а в ответ слышали: "К новому поджогу".

"А для чего это я делал? Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся. Пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит", - говорит он.

Как сообщалось, оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 41 атаку противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, российская оккупационная армия продолжает проводить безуспешные наступательные действия и строит рубежи обороны.

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