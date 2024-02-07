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Палаюча багатоповерхівка і вирва: фото і відео наслідків обстрілу Києва

Фото: у Києві через падіння уламків утворилася воронка та сталася пожежа в багатоповерхівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 7 лютого через масовану ракетну атаку уламками пошкоджено багатоповерхівку в Голосіївському районі, там горить кілька поверхів. А на лівобережжі утворилася величезна вирва.

РБК-Україна публікує фото та відео наслідків обстрілу у різних районах столиці.

Зокрема, через падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах. 

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій. 

 

Фото: наслідки обстрілу на лівому березі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на лівобережжі фіксуються знеструмлення. Все через аварійні відключення світла, які застосували внаслідок атаки.

Відомо, що через падіння уламків від ранкової ракетної атаки зафіксовані пошкодження 2 високовольтних ліній.

Крім того, у Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку - підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. За даними МВС, під завалами, ймовірно, є загиблі. Також там спалахнула будівля СТО та автомобілі.

Фото: палаюча багатоповерхівка у Голосіївському р-ні Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Загалом у Голосіївському та Дніпровському районах постраждали понад десяток людей.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що сьогодні російська армія масовано атакувала Україну, використовуючи крилаті ракети та балістику. Лише над Києвом та районом ППО вдалося збити близько 20 ворожих цілей. Після серії вибухів стало відомо, що внаслідок уламків є наслідки у кількох районах столиці. 

Більш детально про наслідки обстрілу Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Новина доповнюється...

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