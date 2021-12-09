UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вместо палаток: для польских пограничников доставляют контейнеры для сна

Автор: Иванна Шовкун

Польским солдатам, которые несут службу на границе с Беларусью, доставляют жилые контейнеры. Их будут использовать для сна вместо палаток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Все контейнеры должны быть доставлены на границу до 19 декабря. Тогда все военнослужащие будут пользоваться услугами стационарной и контейнерной инфраструктуры.

"В настоящее время осуществляется доставка жилых контейнеров Государственным агентством стратегических резервов для солдат, выполняющих задачи на польско-белорусской границе", - рассказал майор Набздияк.

По его словам, контейнеры расчитаны на обеспечения солдат свободным временем и отдыхом после несения службы.

Он пояснил, что некоторые солдаты, 10-15%, до сегодняшнего дня проживают в отапливаемых палатках. Остальные военннослужащие размещены в лагерях из контейнеров, в жилых помещениях, предоставленных пограничной службой или в арендованых пансионатах.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Польша имеет дело с деятельностью Беларуси, которая связана с долгосрочной политикой России. А РФ, в свою очередь, действует против Запада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша