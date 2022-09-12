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Палатный: "Украинская команда" отправила на передовую тепловизоры и гумпомощь

Фото: "Украинская команда" отправила на передовую тепловизоры и машины (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" передала для военных очередную помощь: машины, амуницию и медикаменты, а переселенцам - продукты питания и средства гигиены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Хмельницкая команда вместе с Александром Буханевичем присоединилась к проекту "Путем непокоренных" и передала 59-й отдельной мотопехотной бригаде им. Гандзюка тепловизор, рации, форму и амуницию. Всего более чем на 350 тыс. грн. Палета амуниции отправилась в одно из подразделений реактивной артиллерии на Запорожском направлении. Тернопольская команда и Николай Люшняк отправили военным медикам со Зборовщины автомобили, носилки и мобильные кровати. Также мобильные кровати и помощь от украинской диаспоры в Канаде получило егерское подразделение ВСУ", - заявил Палатный.

Кроме того, "Украинская команда" передала лекарственные средства для воинов 2-го батальона 24-й бригады и для травматологического отделения Хмельницкой городской больницы. Продукты питания и средства гигиены от волонтеров получили переселенцы в разных регионах Украины.

"Тернопольская команда передала детское питание и средства гигиены в областной дом ребенка. Винницкая команда и Геннадий Ткачук устроили для детей из Мариуполя, Бахмута и Рубежного праздник с подарками. Продуктовые наборы от винницких волонтеров поехали к переселенцам в Станиславчицкую общину, а переселенцы в Старосинявской ТГ получили средства гигиены от хмельницких волонтеров. Киевская команда обеспечила продуктами питания людей уязвимых категорий", - отметил руководитель "Украинской команды".

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Вооруженные силы УкраиныАртур Палатный