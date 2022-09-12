RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Палатний: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та гумдопомогу

Фото: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та машини (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтерський штаб "Українська команда" передала для військових чергову допомогу: машини, амуніцію та медикаменти, а переселенцям - продукти харчування та засоби гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Хмельницька команда разом з Олександром Буханевичем долучилася до проєкту "Шляхом нескорених" і передала 59-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Гандзюка тепловізор, рації, форму та амуніцію. Загалом - більш ніж на 350 тис. грн. Палета амуніції поїхала до одного з підрозділів реактивної артилерії на Запорізькому напрямку. Тернопільська команда та Микола Люшняк відправили військовим медикам зі Зборівщини автівки, ноші та мобільні ліжка. Також мобільні ліжка та допомогу від українській діаспори в Канаді отримав єгерський підрозділ ЗСУ", - заявив Палатний.

Крім, того, "Українська команда" передала лікарські засоби для воїнів 2 батальйону 24-ї бригади та для травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Продукти харчування та засоби гігієни від волонтерів отримали переселенці у різних регіонах України.

"Тернопільська команда передала дитяче харчування та засоби гігієни в обласний будинок дитини. Вінницька команда та Геннадій Ткачук влаштували для дітей з Маріуполя, Бахмута та Рубіжного свято з подарунками. Продуктові набори від вінницьких волонтерів поїхали до переселенців у Станіславчицьку громаду, а переселенці у Старосинявській ТГ отримали засоби гігієни від хмельницьких волонтерів. Київська команда забезпечила продуктами харчування людей вразливих категорій", - зазначив керівник "Української команди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАртур Палатний